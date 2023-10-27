«Торпедо» — «Автомобилист»: прямая трансляция матча КХЛ
«Торпедо» сыграет с «Автомобилистом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 27 октября. Матч пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Торпедо» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» (необходимо подключить платную подписку).
Команда Игоря Ларионова набрала 28 очков и занимает четвертое место в конференции «Запад» и второе — в дивизионе Боброва.
Екатеринбуржцы с 28 баллами располагаются на четвертом месте в конференции «Восток» и дивизионе Харламова.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|14
|11
|32
|2
|Ак Барс
|22
|15
|7
|32
|3
|Лада
|25
|13
|12
|31
|4
|Автомобилист
|24
|13
|11
|28
|5
|Сал. Юлаев
|22
|13
|9
|27
|6
|Авангард
|22
|12
|10
|27
|7
|Трактор
|24
|12
|12
|26
|8
|Сибирь
|22
|11
|11
|25
|9
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|23
|10
|Амур
|22
|8
|14
|22
|11
|Барыс
|24
|7
|17
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|2
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|3
|Динамо М
|22
|15
|7
|31
|4
|Торпедо
|23
|14
|9
|30
|5
|ЦСКА
|23
|12
|11
|26
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|СКА
|22
|12
|10
|24
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|23
|9
|Северсталь
|21
|8
|13
|20
|10
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|19
|11
|Витязь
|23
|7
|16
|16
|27.10
|16:30
|
Барыс – Динамо Мн
|1 : 2 ОТ
|27.10
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
|5 : 1
|27.10
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|6 : 3
|27.10
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|4 : 3
|27.10
|19:00
|
Нефтехимик – Куньлунь РС
|3 : 4 Б
|27.10
|19:30
|
Сочи – СКА
|5 : 4
|27.10
|19:30
|
Торпедо – Автомобилист
|4 : 2