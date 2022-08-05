«Сочи» обменял защитника Паутова в «Адмирал»

Хоккейные клубы «Сочи» и «Адмирал» совершили обмен. Состав дальневосточной команды пополнил Юрий Паутов. Взамен «Сочи» получит денежную компенсацию, сообщает сайт сочинцев.

Срок соглашения «Адмирала» с Паутовым рассчитан на год.

Юрий Паутов перешел в «Сочи» по ходу минувшего сезона За «леопардов» 27-летний защитник провел 14 матчей, набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+2».