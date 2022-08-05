Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Предлагаем убрать лимитчиков. Многие губят карьеру»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал о предложении клуба убрать в КХЛ лимитчиков по возрасту. В предстоящем сезоне клубы могут включать в заявку на матч дополнительно одного игрока 2002 года рождения или моложе и одного — 2003 года рождения или моложе.

— В последние годы «Салават» нельзя было назвать открытым клубом. Что будет меняться в этом плане?

— Медиа — большая часть нашей работы. Мне кажется, мы многое сделали за год, сейчас хотим улучшать. Не было ни одной ситуации, в которой «Салават» что-то не прокомментировал бы или скрывал. Начиная с приобретения игроков и заканчивая спорами с КХЛ. Мы хотим больше освещать деятельность клуба, формировать мнение о «Салавате» как клубе, который знает свое место в КХЛ, что мы умеем защищать свои позиции. Хотим, чтобы наш авторитет возрастал.

Мы не хотим быть клубом, мнение которого можно не учитывать. Хотим, чтобы с нами считались и чтобы наше мнение учитывалось при принятии решений. Поэтому если нам не нравятся какие-то нововведения, то мы сразу говорим об этом. Считаем, что лига на правильном пути, но видим, что есть попытки вмешательства в этот процесс. Думаю, многие руководители согласятся со мной, что клуб — это не на один сезон. Мы выстраиваем стратегию, и, если появляются какие-то новшества, которые с нами не согласовываются, а представляются в виде вбросов, нам это не нравится. Потолок зарплат вводился несколько лет, все привыкали. А тут то одно новшество, то другое — кто-то хочет быть патриотичнее другого. Хотим, чтобы политика лиги как можно меньше включала в себя такие выражения, как «ну вы же понимаете». Для всех должны быть равные условия.

— Понятно, что вы говорите об уменьшении количества легионеров, о недавних предложениях о реструктуризации лиги.

— Да. Мы недавно встречались с президентом КХЛ Алексеем Морозовым и рассказали о своих предложениях. Цель должна быть одна — чтобы люди приходили на хоккей.

— А какие предложения есть у вас?

— Мы предлагаем убрать лимитчиков по возрасту. Многие губят карьеру. Я уже забыл, в каком году был включен этот пункт. Все клубы стараются, чтобы было больше молодежи, особенно той, которая не подпадает под потолок зарплат. А мы из-за лимитчиков должны держать в ВХЛ парней, которые уже готовы играть в КХЛ. Для нас это большая проблема.