Ларионов рассказал, что хочет добавить в игру «Торпедо» после побед над «Трактором»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победы над «Трактором» в товарищеских матчах.

«В этих матчах важно было привить ребятам вкус к игре. Чтобы они понимали: хоккей — это игра, а не работа. По-прежнему есть много элементов, которые мы хотим поправить. Стремимся, чтобы движение с шайбой, «движение мысли» было намного быстрее. Ноги у ребят бегут, но хочется, чтобы это было в гармонии с мыслью, необходимой для игры в более зрелищный хоккей», — приводит слова Ларионова пресс-служба нижегородского клуба.

Сегодня «Торпедо» обыграло «Трактор» в товарищеском матче (7:2). Дублем в игре отличился форвард нижегородцев Игорь Ларионов-младший. Днем ранее нижегородский клуб также обыграл коллектив из Челябинска (6:2).