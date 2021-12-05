«Сочи» в овертайме победило минское «Динамо»
Минское «Динамо» в овертайме уступило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сочинцы одолели соперника со счетом 4:3.
В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» занимает 10-е место, набрав 34 очка. Минчане идут на 7-й позиции Запада (41 очко).
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«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Граовац — 8 (Алистров, Альмквист), 1:06 — 0:1. Глотов — 9 (бол., Феоктистов, Мищенко), 5:03 — 1:1. Колготин — 3 (мен., Николаев, Александров), 9:51 — 2:1. Бенгтссон — 4 (бол., Варфоломеев, Теденбю), 10:59 — 2:2. Теденбю — 12 (Мосалев), 28:59 — 2:3. Глотов — 10 (Мищенко), 39:50 — 3:3. Лайпон — 3 (Жабреев, Якс), 62:58 — 4:3.
Вратари: Третьяк — Рыбар.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 27 (10+12+3+2) — 30 (8+13+7+2).
Судьи: Соин, Хрибик.
5 декабря. Сочи. ДС Большой. 1775 зрителей.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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