Вудкрофт рассказал, в чем минское «Динамо» уступило «Сочи»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:4 ОТ).
— Мы знали, что нам предстояла очень тяжелая в физическом плане игра. Она такой и оказалась. Считаю, что команда проделала хорошую работу, большую часть времени играла неплохо и была готова к той борьбе, которую навязал соперник. Но как уже говорилось на предыдущих пресс-конференциях, то, что ты не выкладываешься на сто процентов и не реализовываешь все свои возможности, сказывается на конечном результате. Мы сегодня много играли в большинстве, но забили лишь однажды. Это то, что делает разницу по итогу поединка, — приводит слова тренера сайт «зубров».
— Рыбар сыграл семь матчей подряд. Как можете оценить его выступление?
— В некоторых матчах Патрик показал себя блистательно, в остальных просто сыграл хорошо, а в некоторых мог действовать лучше.
— Некоторые игроки отправятся в кэмп молодежной сборной Белоруссии перед чемпионатом мира. Сыграют ли эти хоккеисты за «Динамо» в предстоящей домашней серии?
— Да, безусловно, кто-то из них сыграет, но не все.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/intervyu/kreyg-vudkroft-o-matche-s-sochi-vystuplenii-rybara-i-bolshom-kolichestve-momentov-v-poedinke-s-leopa/
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