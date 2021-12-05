Вудкрофт рассказал, в чем минское «Динамо» уступило «Сочи»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:4 ОТ).

— Мы знали, что нам предстояла очень тяжелая в физическом плане игра. Она такой и оказалась. Считаю, что команда проделала хорошую работу, большую часть времени играла неплохо и была готова к той борьбе, которую навязал соперник. Но как уже говорилось на предыдущих пресс-конференциях, то, что ты не выкладываешься на сто процентов и не реализовываешь все свои возможности, сказывается на конечном результате. Мы сегодня много играли в большинстве, но забили лишь однажды. Это то, что делает разницу по итогу поединка, — приводит слова тренера сайт «зубров».

— Рыбар сыграл семь матчей подряд. Как можете оценить его выступление?

— В некоторых матчах Патрик показал себя блистательно, в остальных просто сыграл хорошо, а в некоторых мог действовать лучше.

— Некоторые игроки отправятся в кэмп молодежной сборной Белоруссии перед чемпионатом мира. Сыграют ли эти хоккеисты за «Динамо» в предстоящей домашней серии?

— Да, безусловно, кто-то из них сыграет, но не все.