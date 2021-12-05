«Спартак» обменяет Гиматова в «Нефтехимик» на Хафизова
19:00
Как стало известно «СЭ», «Спартак» обменяет форварда Эдуарда Гиматова в «Нефтехимик» на нападающего Тимура Хафизова.
23-летний Хафизов в нынешнем сезоне провел 30 матчей в регулярном чемпионате и набрал 16 (6+10) очков.
27-летний Гиматов принял участие только в трех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона нападающий провел в ВХЛ за «Химик», где набрал 14 (7+7) очков в 25 встречах.
О сделке должно быть объявлено официально 6 декабря.
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