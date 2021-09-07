Голкипер минского «Динамо» заболел перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» из Минска Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (4:3) и объяснил появление в воротах Алексея Колосова с первых минут матча.

— В начале я бы хотел сказать, что для нас всех (команды, тренерского штаба, персонала) находиться в такой день в Ярославле и почтить память погибших игроков — большая честь. Если говорить об игре, то мы хорошо, быстро начали, нашли свой темп. Мне понравилось такое начало, потому что именно этого тренерский штаб и просил от команды. Во втором периоде мы стали играть хуже, буквально остановились и дали сопернику возможность вернуться в игру. Но хочу отметить, что сегодня на льду было две классные команды. Мы очень рады, что нам удалось забросить в конце поединка и выиграть, — цитирует тренера сайт минчан.

— После игры с московским «Динамо» на пресс-конференции отмечали недостаточно хорошее катание и низкие скорости, сегодня же катание было великолепным и скорости достаточно высокими.

— Хорошо подмечено, что в первой игре у нас не все хорошо получалось: скорость были невысокими и катание совсем не лучшим. Но после матча мы поговорили с командой, объяснили, как нужно работать, попросили их быстрее кататься, принимать решения. В Москве мы проводили всего лишь первый поединок. Конечно, нам есть еще куда расти, но то, что мы увидели сегодня, очень неплохо.

— Еще одна параллель с матчем против московского «Динамо»: тогда были удаления из-за невынужденных ошибок, сегодня снова штрафы за нарушение численного состава.

— Снова правильно подмечено. У нас действительно много ненужных удалений. Но я думаю, что об этом стоит спросить у судей.

— В стартовой заявке «Динамо» основным голкипером числился Патрик Рыбар, но место в воротах с первых минут занял Алексей Колосов. В чем причина такой рокировки?

— Похоже, что несколько наших игроков заболели простудой, именно поэтому в последнюю минуты мы решили поменять вратаря.