СКА заключил контракт с нападающим Дедуновым

Как и сообщал «СЭ», СКА заключил контракт с форвардом Павлом Дедуновым.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Дедунов выступал за «Авангард» с 2019 года.

В сезоне-2022/23 33-летний россиянин набрал 6 (3+3) очков в 67 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, а также забросил 2 шайбы в 14 играх плей-офф.