Нападающий Дедунов продолжит карьеру в СКА

Как стало известно «СЭ», нападающий Павел Дедунов перейдет из «Авангарда» в СКА.

Дедунов выступал за омский клуб с 2019 года.

В сезоне-2022/23 33-летний россиянин набрал 6 (3+3) очков в 67 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, а также забросил 2 шайбы в 14 играх плей-офф.