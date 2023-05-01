Агент Агостино сообщил, что нападающий покинет «Торпедо»

Агент Александр Черных в эфире «СЭ» заявил о том, что нападающий Кенни Агостино покинет «Торпедо».

— Ему не понравилось работать с Игорем Ларионовым. Кенни залечил травму, будем обсуждать варианты с «Барысом» и минским «Динамо», — сказал Черных.

В сезоне-2022/23 Агостино набрал 11 (4+7) очков в 29 матчах за «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф 31-летний американец принял участие в одной игре и не отметился результативными действиями.