СКА и «Витязь» произвели обмен

СКА и «Витязь» произвели обмен, в результате которого в подмосковный клуб перебираются защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Владислав Цицюра, а в Петербург переедут форварды Степан Старков и Иван Зинченко, сообщает пресс-служба питерской команды.

Также СКА подписал новый контракт со Старковым. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2026 года.

В прошедшем сезоне Старков в 67 матчах за «Витязь» набрал 39 очков (17+22). Зинченко в 48 матчах набрал 7 (1+6) очков.

Цицюра в 39 матчах за СКА набрал 6 (2+4) очков. Кирсанов в 24 матчах отдал 4 результативные передачи.