«Обидно ли воспитать хоккеистов, победивших сборную России?» В СКА отреагировали на победу Финляндии на Олимпиаде

В СКА заявили, что финские игроки получат несколько дней выходных после победы на Олимпиаде

Пресс-атташе хоккейного клуба СКА Антон Третьяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу финских игроков клуба над сборной России в финале Олимпийских игр в Пекине.

«Пока специальных планов по встрече финских хоккеистов и об их награждении не было. Еще нет информации о том, куда они едут. Скорее всего, у них будет несколько дней выходных, потом присоединятся к команде. Может, сыграют в предстоящих товарищеских матчах. Обидно ли воспитать хоккеистов, победивших сборную России? Это уже не в моей компетенции», — сказал Третьяков «СЭ».

Напомним, в финале Олимпиады в Пекине сборная Финляндии победила команду России со счетом 2:1.