13 хоккеистов КХЛ стали олимпийскими чемпионами
В составе выигравшей первое в истории олимпийское золото сборной Финляндии выступали 13 хоккеистов, представляющих восемь российских клубов.
Но если для СКА (Лехтонен и Комаров) и «Металлурга» (Олкинуора) финская победа исторической не стала, то «Витязь» (Аалтонен, Кемяляйнен, Оямяки), «Салават Юлаев» (Гранлунд, Маннинен, Хартикайнен), «Авангард» (Покка), «Нефтехимик» (Туохимаа), «Сибирь» (Сятери) и «Северсталь» (Няттинен) обрели первых в своей истории чемпионов именно в Пекине.
Золотые олимпийские медали в истории российских команд
|
Команда
|
1956
|
1964
|
1968
|
1972
|
1976
|
1984
|
1988
|
1992
|
2018
|
2022
|
Всего
|
ЦСКА
|
10
|
9
|
11
|
13
|
9
|
12
|
14
|
8
|
8
|
-
|
94
|
Динамо М
|
4
|
3
|
1
|
4
|
2
|
3
|
4
|
8
|
-
|
-
|
29
|
Спартак
|
-
|
3
|
5
|
3
|
4
|
3
|
-
|
3
|
-
|
-
|
21
|
СКА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
2
|
17
|
Крылья Советов
|
3
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
1
|
2
|
-
|
-
|
9
|
Торпедо НН
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
Металлург Мг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
1
|
3
|
Витязь
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
Салават Юлаев
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
Локомотив М
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Автомобилист
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Химик
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Трактор
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Авангард
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
Нефтехимик
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
Сибирь
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
Северсталь
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|1.03
|19:30
|
Йокерит – Спартак
|- : -