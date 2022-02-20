13 хоккеистов КХЛ стали олимпийскими чемпионами

В составе выигравшей первое в истории олимпийское золото сборной Финляндии выступали 13 хоккеистов, представляющих восемь российских клубов.

Но если для СКА (Лехтонен и Комаров) и «Металлурга» (Олкинуора) финская победа исторической не стала, то «Витязь» (Аалтонен, Кемяляйнен, Оямяки), «Салават Юлаев» (Гранлунд, Маннинен, Хартикайнен), «Авангард» (Покка), «Нефтехимик» (Туохимаа), «Сибирь» (Сятери) и «Северсталь» (Няттинен) обрели первых в своей истории чемпионов именно в Пекине.

Золотые олимпийские медали в истории российских команд