В «Йокерите» отреагировали на победу сборной Финляндии на Олимпиаде в Пекине

«Йокерит» будет чествовать игроков, победивших на Олимпиаде в Пекине

В пресс-службе «Йокерита» прокомментировали для «СЭ» победу своих хоккеистов на Олимпиаде в Пекине.

«Было здорово видеть, как команда побеждает и проводит невероятный турнир. Мы, конечно же, будем чествовать наших игроков, когда они вернутся в Финляндию и начнут готовиться к плей-офф», — сообщил пресс-атташе «Йокерита» Ииро Кеурулолайнен «СЭ».

Олимпийскими чемпионами по хоккею в составе сборной Финляндии стали 17 игроков КХЛ, 6 из которых являются хоккеистками «Йокерита» — это Никлас Фриман, Марко Анттила, Ханнес Бьорнинен, Петтери Линдбом, Ииро Пакаринен.

Напомним, в финале Олимпиады в Пекине Финляндия победила Россию со счетом 2:1.