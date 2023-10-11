СКА — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

СКА и «Локомотив» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Игра завершилась победой гостей — 3:2.

Видео лучших моментов матча СКА — «Локомотив» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Локомотив» с 27 очками лидирует в Западной конференции КХЛ после 17 матчей. СКА (16 очков) идет восьмым на «Западе».

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