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Сегодня, 21:50

«Локомотив» обыграл СКА в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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СКА — «Локомотив».
Фото ХК «Локомотив»

«Локомотив» на выезде обыграл СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу железнодорожникам принесли голы Ивана Чеховича, Даниила Тесанова и Георгия Иванова. За СКА отличились Артем Земченок и Борна Рендулич.

«Локомотив» с 27 очками лидирует в Западной конференции КХЛ после 17 матчей. СКА (16 очков) идет восьмым на «Западе».

В следующем матче «Локомотив» в гостях встретится с «Барысом», а СКА дома примет минское «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Чехович — 1 (Красковский), 7:47 — 0:1. Тесанов — 2 (Березкин, Елесин), 21:01 — 0:2. Земченок — 1 (Гальченюк), 23:19 — 1:2. Иванов — 6 (Алексеев, Елесин), 24:00 — 1:3. Рендулич — 10 (Воробьев), 49:56 — 2:3.

Вратари: Серебряков (58:25 — 58:38, 59:19) — Исаев.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (10+11+10) — 22 (9+4+9).Судьи: Ромасько, Соин.

11 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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Минское «Динамо» разгромило «Куньлунь»

КХЛ: «Авангард» обыграл «Металлург», «Спартак» победил ЦСКА и другие матчи 11 октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 18 11 7 25
2 Ак Барс 16 11 5 23
3 Автомобилист 17 10 7 22
4 Лада 18 8 10 20
5 Трактор 18 9 9 20
6 Сал. Юлаев 16 9 7 18
7 Авангард 15 8 7 18
8 Сибирь 16 7 9 17
9 Амур 15 6 9 16
10 Барыс 17 5 12 15
11 Адмирал 15 5 10 12
12 Нефтехимик 15 4 11 11
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 17 13 4 27
2 Торпедо 17 12 5 25
3 Спартак 18 11 7 24
4 Динамо М 17 11 6 23
5 Сочи 16 10 6 21
6 Динамо Мн 15 8 7 18
7 ЦСКА 17 8 9 17
8 СКА 16 8 8 16
9 Северсталь 16 7 9 16
10 Куньлунь РС 20 6 14 13
11 Витязь 17 4 13 9
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11.10 15:30
Сибирь – Трактор
 4 : 5 Б
11.10 16:30
Авангард – Металлург Мг
 4 : 1
11.10 16:30
Барыс – Динамо М
 3 : 2 Б
11.10 19:00
Северсталь – Торпедо
 3 : 4
11.10 19:00
Нефтехимик – Витязь
 3 : 0
11.10 19:30
СКА – Локомотив
 2 : 3
11.10 19:30
Куньлунь РС – Динамо Мн
 0 : 4
11.10 19:30
Спартак – ЦСКА
 5 : 3
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