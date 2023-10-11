«Локомотив» обыграл СКА в КХЛ
«Локомотив» на выезде обыграл СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Победу железнодорожникам принесли голы Ивана Чеховича, Даниила Тесанова и Георгия Иванова. За СКА отличились Артем Земченок и Борна Рендулич.
«Локомотив» с 27 очками лидирует в Западной конференции КХЛ после 17 матчей. СКА (16 очков) идет восьмым на «Западе».
В следующем матче «Локомотив» в гостях встретится с «Барысом», а СКА дома примет минское «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы: Чехович — 1 (Красковский), 7:47 — 0:1. Тесанов — 2 (Березкин, Елесин), 21:01 — 0:2. Земченок — 1 (Гальченюк), 23:19 — 1:2. Иванов — 6 (Алексеев, Елесин), 24:00 — 1:3. Рендулич — 10 (Воробьев), 49:56 — 2:3.
Вратари: Серебряков (58:25 — 58:38, 59:19) — Исаев.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 31 (10+11+10) — 22 (9+4+9).Судьи: Ромасько, Соин.
11 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
|Восточная конференция
|И
|В
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|1
|Металлург Мг
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|7
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|5
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|9
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|5
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|13
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|4
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|5
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|16
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|6
|21
|6
|Динамо Мн
|15
|8
|7
|18
|7
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|8
|9
|17
|8
|СКА
|16
|8
|8
|16
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|13
|11
|Витязь
|17
|4
|13
|9
|11.10
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|4 : 5 Б
|11.10
|16:30
|
Авангард – Металлург Мг
|4 : 1
|11.10
|16:30
|
Барыс – Динамо М
|3 : 2 Б
|11.10
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|3 : 4
|11.10
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|3 : 0
|11.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|2 : 3
|11.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|0 : 4
|11.10
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|5 : 3