«Локомотив» обыграл СКА в КХЛ

«Локомотив» на выезде обыграл СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу железнодорожникам принесли голы Ивана Чеховича, Даниила Тесанова и Георгия Иванова. За СКА отличились Артем Земченок и Борна Рендулич.

«Локомотив» с 27 очками лидирует в Западной конференции КХЛ после 17 матчей. СКА (16 очков) идет восьмым на «Западе».

В следующем матче «Локомотив» в гостях встретится с «Барысом», а СКА дома примет минское «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Чехович — 1 (Красковский), 7:47 — 0:1. Тесанов — 2 (Березкин, Елесин), 21:01 — 0:2. Земченок — 1 (Гальченюк), 23:19 — 1:2. Иванов — 6 (Алексеев, Елесин), 24:00 — 1:3. Рендулич — 10 (Воробьев), 49:56 — 2:3.

Вратари: Серебряков (58:25 — 58:38, 59:19) — Исаев.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (10+11+10) — 22 (9+4+9).Судьи: Ромасько, Соин.

11 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».