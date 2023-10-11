Локтионов оценил игру «Спартака» против ЦСКА в КХЛ

Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов в интервью «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:3).

— Хорошая игра получилась, забили свои голы. В третьем периоде немного расслабились, отпустили немного, дали им почувствовать игру, они забросили две шайбы. Хорошо, что дожали и выиграли, — начал игрок.

— Можно ли сказать, что это если не лучшая, то одна из лучших игр в этом сезоне?

— Думаю, что да, одна из самых лучших. По содержанию игры: в зоне атаки, большинство, отлично сыграли.

— Начали матч с удаления. Почему так получилось?

— Эмоции зашкаливали, игра очень важная. Дерби как никак. Потом исправились, забили.

— Вы как раз посодействовали, отдали классный пас в большинстве.

— Мы так уже разыгрывали, забивали «Куньлуню» в Мытищах. Пашка там хорошо открывается в этой точке, мне только нужно ее доставить туда.

— Для вас есть дополнительная мотивация в матчах с ЦСКА?

— Все-таки это больше московское дерби, даже дополнительная мотивация не нужна.

— Второй период, наверное, стал ключевым? Создали много моментов, подбор был за «Спартаком».

— Да, смены накладывали по 3 звена на их одно. Это тоже наигрыш такой игры. ЦСКА тоже очень хорошо это делают, но мы им не позволили сегодня.

Красно-белые одержали четвертую победу подряд. С 24 очками «Спартак» после 18 матчей идет на третьем месте Западной конференции. ЦСКА (17 очков) после 17 игр идет седьмым на «Западе».