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Сегодня, 19:17

Дубль Бродхерста принес «Амуру» победу над «Витязем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Амур» на выезде обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

За клуб из Хабаровска дублем отметился Алекс Бродхерст, еще по одному голу на счету Артура Гиздатуллина и Александра Хохлачева. У подмосковного клуба забили Владимир Галузин и Александр Яремчук.

«Амур» 4 сентября сыграет с московским «Динамо», а «Витязь» в этот же день встретится с минским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Амур» (Хабаровск) — 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)

Голы: Галузин — 1 (Яремчук), 24:10 — 1:0. Яремчук — 1 (бол., Рой, Галузин), 25:50 — 2:0. Гиздатуллин — 1 (Лапин, Хохлачев), 27:13 — 2:1. Бродхерст — 1 (Ли), 27:51 — 2:2. Бродхерст — 2 (Коршков, Мищенко), 30:24 — 2:3. Хохлачев — 1 (бол., Шевченко, Бродхерст), 39:20 — 2:4.

Вратари: Шикин (56:36) — Калниньш (26:26 — 27:13).

Штраф: 15 — 15.

Броски: 23 (5+8+10) — 41 (16+16+9).

Судьи: Мисюрь, Спирин.

2 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Амур
ХК Витязь
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