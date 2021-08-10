«Сибирь» забросила 8 безответных шайб «Амуру»

«Сибирь» во втором матче турнира Памяти Ромазана обыграл «Амур» со счетом 8:0.

Отличились Кудако, Коротков, Ефремов, Овчинников, Шашков, Шор и Дубакин.

В следующем матче «Сибирь» сыграет с «Нефтехимиком». Матч пройдет 11 августа и начнется в 14:00 мск.

Мемориал И. Ромазана

«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:8 (0:3, 0:3, 0:2)

Голы: Кудако — 1 (бол., Ведин), 6:50 — 0:1. Ли — 1 (Ведин, Шор), 9:53 — 0:2. Коротков — 1 (бол., Кручинин, Шашков), 17:32 — 0:3. Ефремов — 1 (бол., Кручинин), 26:32 — 0:4. Овчинников — 1 (Кручинин, Пастухов, Дубакин), 26:51 — 0:5. Шашков — 1 (бол., Кудако, Ведин), 30:00 — 0:6. Шор — 1 (бол., Ведин), 41:36 — 0:7. Дубакин — 1 (Овчинников), 45:50 — 0:8.

Вратари: Бартошак (Лозебников, 26:51) — Сятери.

Судьи: Бондарь, Спирин.

10 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».