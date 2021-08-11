Тренер «Сочи» Пронин: «Не поддерживаю мнения, что хоккеистам не надо отдыхать летом»

Тренер «Сочи» по физической подготовке Николай Пронин в интервью «СЭ» прокомментировал летнюю подготовку хоккеистов и правильный отдых.

— Согласны, что сейчас хоккеисты, особенно молодые, уделяют физическим кондициям больше внимания, чем несколько лет назад? Вырабатывается психология элитного спортсмена.

— Абсолютно. Приятно видеть, что люди профессиональнее относятся к своей работе, здоровью и физическому состоянию. Да, это касается не всех, но тенденция положительная. Этот прогресс радует.

— Сколько должен длиться полный отдых от спорта летом? Или тренироваться нужно непрерывно — 365 дней в году?

— Постоянно тренироваться нельзя. Мы не роботы. Организм, мышцы и центральная нервная система должны отдыхать. Не забывайте, что сезон длится по 9-10 месяцев. У ребят серьезные нагрузки. Отдыхать надо, но с умом. Не лежать на диване с бутылкой пива — отдых должен быть активным. Кто-то отдыхает две недели, кто-то — месяц, кто-то — короткими циклами. У каждого свой формат, но отдыхать надо обязательно.

Летом я скидывал ребятам программу тренировок. Приятно видеть, что многие ее приняли и работали по ней. Вы можете слышать мнение, что отдыхать вообще не надо. Я его не поддерживаю. Сам был игроком и знаю всю кухню. Отдыхать обязательно надо.

— Сейчас почти все хоккеисты летом занимаются с персональными тренерами. Сталкивались с ситуациями, когда вы рекомендуете игроку делать одно, а нанятый им на лето тренер — другое?

— Конечно, такое было и будет. Это нормально. Программа, которую я скидываю на лето, — не табу. Это больше рекомендация и шаблон для помощи. Ребята готовились в разных городах, в разных условиях. Не считаю это большой проблемой. Главное, что они готовились.

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