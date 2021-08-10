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Форвард «Йокерита» Хаапала из-за травмы выбыл до февраля 2022 года

13:18
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Форвард «Йокерита» Хенрик Хаапала получил травму, сообщает Twitter КХЛ.

На восстановление 27-летнего финна уйдет около пяти месяцев, на лед он вернется в феврале 2022 года после олимпийского перерыва.

В минувшем сезоне Хаапала провел 50 матчей, в которых набрао 26 (8+18) очков.

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Сергей Разин все материалы автора

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