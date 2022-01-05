«Спартак» по буллитам обыграл «Сибирь»

«Спартак» одержал победу над «Сибирью» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Дмитрий Вишневский. У хозяев — Денис Голубев. Победный буллит забросил Тим Хед.

Таким образом, «Спартак» набрал 55 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 53 баллами остался на шестой позиции в таблице «Востока».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Спартак» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Вишневский — 5 (Кугрышев, Петтерссон), 38:50 — 0:1. Голубев — 9 (Йокипакка, Сетдиков), 55:37 — 1:1.

Победный буллит: Хед.

Вратари: Сятери — Красиков.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 24 (8+4+11+1) — 22 (9+5+7+1).

Судьи: Наумов, Оскирко.

5 января. Новосибирск. ЛДС Сибирь.