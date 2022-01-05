В «Барысе» прокомментировали ситуацию перед матчем против «Металлурга»

Пресс-атташе «Барыса» Денис Симинченко в разговоре с «СЭ» прокомментировали ситуацию перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

«На данным момент мы готовимся к игре, но она пройдет без зрителей. Пока очень сложно давать какие-то комментарии, потому что информация, что матч пройдет без зрителей, поступила полчаса назад. У нас в городе сейчас нет интернета, мы не можем опубликовать какую-либо информацию. Мы связались с лигой КХЛ. Они должны были выпустить новость о том, что матч пройдет без болельщиков. К матчу мы готовимся, уже скоро раскатка должна начаться», — сказал Симинченко «СЭ».

Пресс-служба КХЛ выступила с заявлением по матчу регулярного чемпионата «Барыс» — «Металлург», который состоится сегодня, 5 января, в Нур-Султане.

В столице Казахстана введен режим чрезвычайного положения и связи с введением запрета на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на матч невозможен. Все средства, потраченные на билеты, будут возвращены.