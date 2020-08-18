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«Сибирь» подтвердила 11 случаев заболевания коронавирусом в команде

16:34
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«Сибирь» подтвердила, что по результатам тестирования с целью выявления заражения короновирусом COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира им И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды (в течение 3-х суток ожидается официальное подтверждение Роспотребнадзора), сообщает сайт клуба.

В связи с данными обстоятельствами, «Сибирь» вынуждена отказаться от участия в турнире на Кубок Губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа в Челябинске.

Все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5438

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