«Торпедо» получит 110 миллионов рублей от СКА за братьев Федотовых
По информации «СЭ», «Торпедо» получит 110 миллионов рублей от СКА в качестве компенсации при обмене хоккеистов Максима и Ильи Федотовых в клуб из Санкт-Петербурга.
Ранее «СЭ» сообщал, что клуб из Нижнего Новгорода также получит права на защитника Егора Замулу и нападающего Даниила Савунова.
В сезоне-2022/23 Илья Федотов выступал на правах аренды за «Нефтехимик». В составе нижнекамцев 20-летний форвард набрал 14 (9+5) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Максим Федотов в прошлом сезоне набрал 26 (9+17) очков в 64 играх регулярного чемпионата за «Торпедо». Также у 21-летнего защитника 7 (2+5) очков в 10 играх плей-офф КХЛ.
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