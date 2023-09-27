«Сибирь» на матче со СКА установила новый рекорд посещаемости

«Сибирь» на матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против СКА (0:3) установила новый рекорд посещаемости. Встречу посетили 10 489 болельщиков. Вместимость новой арены всего на 29 человек больше — 10 518.

С этого сезона новосибирская команда проводит домашние матчи на «Сибирь-Арене».

«Сибирь» дождалась новой арены. Но ее открытие получилось провальным