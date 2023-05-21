Шипачев об обстановке в «Ак Барсе» в начале сезона: «У нас не было кланов»
Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, что происходило в команде во время работы Олега Знарка и опроверг слухи о наличии в коллективе группировок.
— Вы не любите вспоминать старых тренеров. Ушли и ушли. Но с уходом Знарка в команде пропали кланы.
— Да у нас не было кланов! Знарок слушал всех. Вызывал, со всеми общался. И со мной, и с Радуловым, с другими ребятами. Я уже высказывал мысль: когда Радулова на время вывели из состава, надо было, чтобы и со мной одновременно поступили точно так же. Тогда ушли бы все разговоры о любимчиках.
— А вы разве не были любимчиком у Знарка?
— У каждого тренера есть игроки, с кем ему нравится работать. В этом ничего нет плохого. Думаю, на этом можно закрыть тему кланов.
— Но они же были! Ваш, радуловский и местный.
— Мы сидели в раздевалке втроем: я, Радулов и Кагарлицкий. Общались постоянно друг с другом. И на тему хоккея, и на другие. Обсуждали детей. Есть, например, Воронков, который пока молод и дети ему неинтересны, особенно чужие. Он общается с кем-то на свои темы. А так, все разговаривают со всеми. В основном, общения вне льда мало, так как дома в основном занимаюсь детьми.
2 декабря 2022 года «Ак Барс» объявил об отставке Знарка с поста главного тренера.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3