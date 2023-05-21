Шипачев о своей статистике в прошедшем сезоне: «Не самый блестящий результат, мягко говоря»

Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» дал оценку своему выступлению в чемпионате-2022/23.

— В начале сезона вы нервничали, не набирали очки. В каком момент все изменилось?

— Конкретного момента не было. Все шло потихоньку. В итоге пошло только под конец. Получилось 57 очков за 90 игр. Не самый блестящий результат. Мягко говоря.

— Многие набирают гораздо меньше.

— Но от меня ждут другого.

Шипачев провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (9+36) очков. В плей-офф нападающий набрал 12 (4+8) очков в 24 встречах.