Шипачев о своей статистике в прошедшем сезоне: «Не самый блестящий результат, мягко говоря»
Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» дал оценку своему выступлению в чемпионате-2022/23.
— В начале сезона вы нервничали, не набирали очки. В каком момент все изменилось?
— Конкретного момента не было. Все шло потихоньку. В итоге пошло только под конец. Получилось 57 очков за 90 игр. Не самый блестящий результат. Мягко говоря.
— Многие набирают гораздо меньше.
— Но от меня ждут другого.
Шипачев провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (9+36) очков. В плей-офф нападающий набрал 12 (4+8) очков в 24 встречах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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