Шипачев признал свою вину в поражении в финальном матче Кубка Гагарина
Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что винит себя в пропущенных шайбах в седьмом матче финала плей-офф КХЛ с ЦСКА (2:3).
— Почему проиграли седьмой матч?
— Матч сам складывался хорошо. 1:0, 2:1... Как бы банально это ни звучало, подвели ошибки. Второй гол — надо было шайбу выкинуть. Третий — вообще не давать бросать.
— У вас были ошибки в финале?
— Конечно. Каждый игрок ошибается. Даже в третьем голе. Окулов ехал с шайбой, надо было с ним идти до конца, сыграть поплотнее, тогда бы он не смог отдать пас Дицу.
— Как вам гол Полтапова?
— Классно сыграл, молодец!
— Почему его не остановили?
— Задача нападающего — остановить его. Но за ним еще есть ребята, которые могут подстраховать. Но все равно — мой гол. Чего уж тут...
В завершившемся сезоне «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ проиграл ЦСКА (3-4).
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3