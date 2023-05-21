Шипачев признал свою вину в поражении в финальном матче Кубка Гагарина

Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что винит себя в пропущенных шайбах в седьмом матче финала плей-офф КХЛ с ЦСКА (2:3).

— Почему проиграли седьмой матч?

— Матч сам складывался хорошо. 1:0, 2:1... Как бы банально это ни звучало, подвели ошибки. Второй гол — надо было шайбу выкинуть. Третий — вообще не давать бросать.

— У вас были ошибки в финале?

— Конечно. Каждый игрок ошибается. Даже в третьем голе. Окулов ехал с шайбой, надо было с ним идти до конца, сыграть поплотнее, тогда бы он не смог отдать пас Дицу.

— Как вам гол Полтапова?

— Классно сыграл, молодец!

— Почему его не остановили?

— Задача нападающего — остановить его. Но за ним еще есть ребята, которые могут подстраховать. Но все равно — мой гол. Чего уж тут...

В завершившемся сезоне «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ проиграл ЦСКА (3-4).