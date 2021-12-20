Шесть игроков минского «Динамо» не допустили до матча в Риге

Минское «Динамо» на матч регулярного чемпионата в Риге против местного «Динамо» вышло без ряда хоккеистов, не получивших результаты теста, сообщает пресс-служба «зубров».

Шесть игроков, которые прибыли в столицу Латвии из Москвы в ночь с воскресенья на понедельник после матчей своих сборных прошли дополнительное тестирование на COVID-19 20 декабря утром.

В итоге они не смогли попасть на «Рига Арену», так как результаты тестов еще не были готовы и были вынуждены пропустить матч рижского и минского «Динамо».