«Северсталь» выиграла 7 матчей подряд, повторив клубный рекорд в КХЛ
21:45
«Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Спартаком» (3:2 Б).
Таким образом, команда тренера Андрея Разина добилась седьмой победы подряд, что стало повторением клубного рекорда в лиге.
В ходе сезона-2018/19 череповчане выиграли семь матчей кряду.
Следующий матч, 4 ноября, «Северсталь» проведет на домашнем льду против «Автомобилиста».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю