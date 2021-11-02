«Северсталь» выиграла 7 матчей подряд, повторив клубный рекорд в КХЛ

«Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Спартаком» (3:2 Б).

Таким образом, команда тренера Андрея Разина добилась седьмой победы подряд, что стало повторением клубного рекорда в лиге.

В ходе сезона-2018/19 череповчане выиграли семь матчей кряду.

Следующий матч, 4 ноября, «Северсталь» проведет на домашнем льду против «Автомобилиста».