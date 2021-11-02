«Северсталь» по буллитам обыграла «Спартак»

«Северсталь» выиграла у «Спартака» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Адам Лишка и Игорь Гераськин. У гостей забивали Дмитрий Вишневский и Йори Лехтеря. Победный буллит в активе Владислава Кодолы.

«Северсталь» набрала 30 очков и идет шестой на Востоке. У «Спартака» 27 очков и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Лишка — 4 (Няттинен), 27:18 — 1:0. Вишневский — 2 (Виртанен, Лехтеря), 43:38 — 1:1. Гераськин — 5 (Думбадзе), 48:11 — 2:1. Лехтеря — 5 (Хед, Виртанен), 57:13 — 2:2.

Победный буллит: Кодола.

Вратари: Шугаев — Данск.

Штраф: 8 — 31.

Броски: 20 (8+6+6+0) — 27 (13+5+9+0).

Судьи: Кулаков, Морозов.

2 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».