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КХЛ: СКА — «Металлург» и другие матчи 2 ноября

08:35
СКА на своем льду примет «Металлург». Фото ХК СКА
СКА на своем льду примет «Металлург». Фото ХК СКА
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Сегодня, 2 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится пять матчей. В центральной встрече СКА на своем льду примет «Металлург».

«Северсталь» — «Спартак» (19.00 мск)

«Торпедо» — «Локомотив» (19.00)

«Динамо» Минск — «Динамо» Москва (19.10)

СКА — «Металлург» (19.30)

ЦСКА — «Автомобилист» (19.30)

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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