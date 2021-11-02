КХЛ: СКА — «Металлург» и другие матчи 2 ноября
08:35
Сегодня, 2 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится пять матчей. В центральной встрече СКА на своем льду примет «Металлург».
«Северсталь» — «Спартак» (19.00 мск)
«Торпедо» — «Локомотив» (19.00)
«Динамо» Минск — «Динамо» Москва (19.10)
СКА — «Металлург» (19.30)
ЦСКА — «Автомобилист» (19.30)
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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