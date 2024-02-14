«Северсталь» и «Спартак» в среду, 14 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце в Череповце. Начало — 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Северсталь» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Северсталь» набрала 74 очка и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Спартака» 84 балла, команда находится на 4-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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