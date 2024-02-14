Квартальнов подвел итоги матча с «Витязем»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Витязем», в котором его команда выиграла со счетом 3:2.
«Поздравляю нашу команду с выходом в плей-офф. Качество игры хромало, но победа есть победа. Пара ребят травмированных вышла сегодня. Их нужно привести к общему знаменателю. С кем играть в первом раунде? Все команды хороши, тут выбирай-не выбирай. Пинчук очень долго не играл, ему, как и всей команде, нужно подойти в оптимальном состоянии и подготовиться к плей-офф. Нужно стараться играть более уверенно. Сегодняшняя игра мне не понравилась. Было много вещей, которые нужно улучшать. Кодола и Основин здоровы, в следующей игре с московским «Динамо» мы их увидим. Мороз не доиграл матч, потому что это было тренерское решение. Пинчук и Ричм два месяца не играли, им нужно поработать в игровом ритме. Дерябин, наверное, не будет играть в этом сезоне. Бориков, молодой мальчишка, заслужил свое место в составе», —приводит слова Квартального «РБ Спорт».
«Динамо» занимает восьмое место на «Западе» — 63 очка после 63 матчей. «Витязь» — последний (45 очков в 63 играх).
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|20
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|2
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|23
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|38
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|5
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|33
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|74
|6
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|62
|34
|28
|74
|7
|ЦСКА
|63
|32
|31
|70
|8
|Динамо Мн
|63
|29
|34
|63
|9
|Куньлунь РС
|62
|21
|41
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|14.02
|12:00
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Амур – Трактор
|4 : 2
|14.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|2 : 3
|14.02
|19:00
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|14.02
|19:30
|
Сочи – Торпедо
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