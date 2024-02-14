«Сочи» и «Торпедо» в среду, 14 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Сочи» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Сочи» набрала 47 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Торпедо» 74 балла, команда находится на 6-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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