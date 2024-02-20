«Северсталь» — СКА: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» в гостях обыграла СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У СКА прервалась серия из пяти побед подряд, команда с 93 очками сохраняет первое место в турнирной таблице Западной конференции после 66 встреч. «Северсталь» (80 очков) выиграла пятый матч подряд и идет пятой на «Западе» после 65 матчей.