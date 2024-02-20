Форвард «Спартака» Галимов о победе над «Торпедо»: «Хотели реабилитироваться перед фанатами за два прошлых поражения»

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов прокомментировал победу над «Торпедо» (7:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Форвард забросил первую шайбу красно-белых в ворота нижегородцев.

— Ожидали такого напора от «Торпедо»?

— Ожидания полностью оправдались, мы именно к такой игре и готовились. Да, были ошибки, мы много удалялись, хотя договаривались играть построже в своей зоне.

— Ваша шайба переломила ход встречи. Чувствуете себя героем?

— Ни коем случае. Все что получилось — это результат командной работы. Тут и я, и Порядин, и Филин, и Локтионов — мы все отличились. Это командная победа, и она очень важна для нас. Также мы очень хотели реабилитироваться перед зрителями, все-таки два последних матча мы проиграли, а болельщиков хотели порадовать.

— С высокой долей вероятности в первом раунде плей-офф «Спартак» сыграет с «Северсталью». Что скажете по сопернику?

— Нам, в целом, без разницы с кем играть. Наша основная задача была выйти в плей-офф, мы ее выполнили. Дальше руководство поставит следующую задачу, думаю, мы все знаем какую.

«Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ с 86 очками в 66 матчах. Красно-белым осталось провести еще две игры в регулярном чемпионате: против «Северстали» (24 февраля) и минского «Динамо» (26 февраля).

(Евгений Туркулец)