«Амур» сыграет в Кубке Гагарина впервые за шесть лет

«Амур» впервые за шесть лет сыграет в плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Клуб последний раз выступал в Кубке Гагарина в сезоне-2017/18. Тогда хабаровчане проиграли «Ак Барсу» в первом раунде со счетом 1-4.

В этом сезоне «Амур» набрал 70 очков и занял 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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