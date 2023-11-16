СКА одержал четвертую победу подряд, обыграв «Северсталь»

СКА на выезде победил «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Голы за питерский клуб забили Борна Рендулич, Степан Фальковский, Николай Поляков, Владимир Алистров и Марат Хайруллин. Сергей Толчинский отдал 2 результативные передачи.

У череповецкой команды отличились Данил Аймурзин и Егор Степанов.

СКА одержал четвертую победу подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице «Запада», набрав 34 очка в 30 матчах. «Северсталь» находится на восьмой строчке (31 очко). У команды серия из четырех поражений кряду.