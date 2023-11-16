«Локомотив» победил «Куньлунь» благодаря голу Андронова

«Локомотив» дома победил «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

У ярославского клуба забили Денис Алексеев, Степан Никулин, Максим Шалунов, Даниил Тесанов и Сергей Андронов, который отличился при счет 4:4. Георгий Иванов сделал два голевых паса.

За китайскую команду отличились Кайл Вуд, Тайлер Вон, Зак Лесли и Джек Родевальд.

«Локомотив» набрал 40 очков в 30 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Куньлунь» располагается на последней, 11-й строчке (25 очков в 35 играх).