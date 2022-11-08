«Автомобилист» в овертайме обыграл «Северсталь»

«Автомобилист» одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 ОТ.

В составе команды из Череповца отличился Давид Думбадзе, оформивший дубль в этой встрече.

У клуба из Екатеринбурга шайбы забросили Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек, на счету которого два гола (один из них в овертайме).

«Автомобилист» с 36 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Востока. «Северсталь» расположилась на 9-й строчке в таблице Западной конференции (27 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Думбадзе — 3 (Тимашов), 45:19 — 1:0. Да Коста — 9, 46:39 — 1:1. Думбадзе — 4 (Гуслистов, Пресс), 47:59 — 2:1. Мэйсек — 16 (Баранцев, Голышев), 58:30 — 2:2. Мэйсек — 17 (бол., Да Коста), 61:45 — 2:3.

Вратари: Шугаев — Галкин.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 26 (8+6+12+0) — 30 (10+10+8+2).

Судьи: Гофман, Юдаков.

8 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».