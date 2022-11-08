КХЛ, 8 ноября: «Ак Барс» против «Нефтехимика», «Адмирал» — СКА и другие матчи
«Ак Барс» против «Нефтехимика», «Адмирал» сыграет со СКА в матчах КХЛ 8 ноября
Во вторник, 8 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Ак Барс» отправится в гости к «Нефтехимику», СКА встретится с «Адмиралом» и другие встречи.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты матчей 8 ноября (время начала — московское):
19.00. «Северсталь» — «Автомобилист»
19.00. «Нефтехимик» — «Ак Барс»
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|27
|25
|2
|51
|2
|Локомотив
|27
|18
|9
|39
|3
|ЦСКА
|26
|17
|9
|39
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|36
|5
|Торпедо
|27
|16
|11
|33
|6
|Витязь
|27
|12
|15
|30
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|28
|11
|17
|27
|9
|Северсталь
|27
|10
|17
|26
|10
|Куньлунь
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|39
|2
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|3
|Автомобилист
|26
|16
|10
|34
|4
|Сибирь
|29
|15
|14
|33
|5
|Адмирал
|27
|14
|13
|32
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|26
|12
|14
|28
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|27
|9
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|10
|Нефтехимик
|26
|10
|16
|21
|11
|Амур
|25
|8
|17
|20
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
|8.11
|12:00
|
Амур – Динамо М
|- : -
|8.11
|12:30
|
Адмирал – СКА
|- : -
|8.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|- : -
|8.11
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|8.11
|19:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -
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