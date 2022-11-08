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Сегодня, 09:35

КХЛ, 8 ноября: «Ак Барс» против «Нефтехимика», «Адмирал» — СКА и другие матчи

«Ак Барс» против «Нефтехимика», «Адмирал» сыграет со СКА в матчах КХЛ 8 ноября
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Во вторник, 8 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Ак Барс» отправится в гости к «Нефтехимику», СКА встретится с «Адмиралом» и другие встречи.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты матчей 8 ноября (время начала — московское):

12.00. «Амур» — «Динамо»

12.30. «Адмирал» — СКА

16.30. «Барыс» — «Витязь»

19.00. «Северсталь» — «Автомобилист»

19.00. «Нефтехимик» — «Ак Барс»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 27 25 2 51
2 Локомотив 27 18 9 39
3 ЦСКА 26 17 9 39
4 Динамо М 27 16 11 36
5 Торпедо 27 16 11 33
6 Витязь 27 12 15 30
7 Динамо Мн 27 12 15 28
8 Спартак 28 11 17 27
9 Северсталь 27 10 17 26
10 Куньлунь 29 10 19 23
11 Сочи 25 3 22 11
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 27 17 10 39
2 Металлург 27 17 10 37
3 Автомобилист 26 16 10 34
4 Сибирь 29 15 14 33
5 Адмирал 27 14 13 32
6 Авангард 27 13 14 29
7 Ак Барс 26 12 14 28
8 Трактор 28 12 16 27
9 Барыс 27 12 15 25
10 Нефтехимик 26 10 16 21
11 Амур 25 8 17 20
Результаты / календарь
29.10
30.10
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12.11
13.11
8.11 12:00
Амур – Динамо М
 - : -
8.11 12:30
Адмирал – СКА
 - : -
8.11 16:30
Барыс – Витязь
 - : -
8.11 19:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
8.11 19:00
Северсталь – Автомобилист
 - : -
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