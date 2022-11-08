«Ак Барс» в овертайме проиграл «Нефтехимику»
«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.
Голами в составе команды из Нижнекамска отметились Вячеслав Лещенко, Андрей Белозеров, Андрей Чивилев. Победный гол в овертайме на счету Евгения Митякина.
За казанский клуб забили Александр Радулов, Кирилл Семенов и Станислав Галиев. Отметим, что для Олега Знарка этот матч стал 700-м карьере в качестве главного тренера.
«Ак Барс» с 29 очками в 27 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице Востока. «Нефтехимик» находится на 10-й строчке с 23 очками в 27 играх.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Лещенко — 8 (Галимов), 1:13 — 1:0. Радулов — 10 (Воронков), 6:23 — 1:1. Белозеров — 5 (Назаров, Кашников), 25:56 — 2:1. Семенов — 6 (мен., Галимов), 37:23 — 2:2. Галиев — 4 (бол., Шипачев, Войнов), 50:00 — 2:3. Чивилев — 5 (Назаров, Березин), 54:28 — 3:3. Митякин — 6 (Порядин), 64:46 — 4:3.
Вратари: Тихомиров — Билялов (Мифтахов, 40:00).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 38 (20+7+6+5) — 24 (4+13+7+0).
Судьи: Гамалей, Кочетов.
8 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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