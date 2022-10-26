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Сегодня, 09:41

Сергей Светлов возглавил «Сочи»

Виктория Кравченко
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Сергей Светлов.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Как ранее сообщал «СЭ», Сергей Светлов стал главным тренером «Сочи». Об этом информирует официальный сайт команды КХЛ.

Контракт со специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона. В его тренерский штаб войдут Игорь Горбенко, Дмитрий Кокорев и тренер вратарей Олег Ромашко. Андрей Зюзин будет работать в системе клуба тренером по развитию игроков. Николай Пронин продолжит исполнять обязанности тренера по физической подготовке.

Ранее клуб возглавлял Андрей Назаров с 2021 года, он остается в системе, но его должность пока не определена.

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции КХЛ, набрав 9 очков в 20 играх.

ХК Сочи
Сергей Светлов
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