Нападающий «Спартака» Филип Вароне прокомментировал поражение от «Сибири»
Нападающий «Спартака» Филип Вароне прокомментировал поражение от «Сибири» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Что стало определяющим в матче против «Сибири»? Трижды отыгрывались.
— Даже не знаю, сложно сказать. На мой взгляд, не хватило реализации моментов, хотя были и удаления и пришлось играть в неравных составах. Также надо отдать должное сопернику. Они здорово выглядели на своей арене при мощной поддержке болельщиков, все знают, как непросто здесь играть. У них проходили комбинации, получались голы. Мы также реализовывали голевые шансы, но в итоге им удалось забить на одну больше.
— Какие итоги выезда в целом? Вы забили четыре шайбы в трех матчах. Какой гол для вас наиболее ценен?
— Думаю, наиболее важным для меня голом была шайба во Владивостоке. В ментальном плане это здорово помогло. Получился удачный отскок и удалось точно бросить. Что касается итогов, то, безусловно, взять три победы из трех было бы здорово. Но по факту нам не хватило одной шайбы до овертайма в последней игре, и тогда итог мог быть другим. Однако, что есть, то есть, поэтому двигаемся дальше, у нас впереди воскресный матч в Санкт-Петербурге, — сказал Вароне Metaratings.ru.
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