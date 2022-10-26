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Сегодня, 11:00

Найдет ли Назаров новую команду после «Сочи»? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 13.00

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Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом.

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в эфире на YouTube-канале «СЭ» в 13.00.

Главные темы:

— «Сочи» уволил Андрея Назарова

— Отставка Олега Знарка: это реально?

— ЦСКА набрал отличный ход

— Нестабильный «Авангард».

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1 СКА 22 20 2 41
2 ЦСКА 21 14 7 31
3 Динамо М 22 14 8 31
4 Локомотив 22 13 9 29
5 Торпедо 21 13 8 27
6 Спартак 24 11 13 27
7 Витязь 22 10 12 25
8 Северсталь 23 9 14 23
9 Динамо Мн 22 9 13 22
10 Куньлунь 23 8 15 19
11 Сочи 20 3 17 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 22 15 7 33
2 Автомобилист 22 15 7 31
3 Сал. Юлаев 21 13 8 29
4 Сибирь 23 12 11 26
5 Барыс 23 11 12 23
6 Адмирал 22 10 12 23
7 Ак Барс 21 9 12 22
8 Авангард 22 9 13 20
9 Нефтехимик 21 9 12 19
10 Трактор 22 8 14 19
11 Амур 21 6 15 16
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26.10 17:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
26.10 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 - : -
26.10 19:00
Торпедо – Динамо М
 - : -
26.10 19:30
Витязь – Куньлунь
 - : -
26.10 19:30
СКА – Нефтехимик
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