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Сегодня, 15:16

Светлов сменил Назарова на посту главного тренера «Сочи»

Читать «СЭ» в
Сергей Светлов.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Сергей Светлов сменил Андрея Назарова на посту главного тренера «Сочи». В воскресенье южане потерпели седьмое поражение подряд, команда с 9 очками после 20 игр занимает последнее место в КХЛ.

Назаров возглавлял «Сочи» с 2021 года, он остается в системе клуба, но его должность пока не определена.

Входившие в его штаб Андрей Зюзин и Николай Пронин также остаются в «Сочи», но не будут присутствовать на скамейке во время игр. Зюзин станет тренером по развитию, Пронин сосредоточится на работе тренера по физической подготовке.

КХЛ
ХК Сочи
Андрей Назаров
Сергей Светлов
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