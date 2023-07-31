Сергей Коньков: «КХЛ должна высказать свою позицию по натурализации, иначе принятие нового лимита будет фикцией»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об идее натурализации иностранных игроков в КХЛ.

«Это прямой уход от регламента. Раз есть такая возможность, клубы ей пользуются. Все это прекрасно понимают. Зачем говорить, что потом эти люди будут заиграны за сборную России? Каждый справляется с этой ситуацией так, как может. Если не запрещено, значит разрешено. В этом плане никаких проблем нет. Эти ребята могут усилить команды, их руководство на это рассчитывает. Но для лиги это вопрос, который нужно поднимать.

Если лига приняла решение о сокращении лимита на иностранцев, нужно его придерживаться. Оно же делается не формально, а с прямой целью. Нужно убирать эти лазейки, иначе принятие нового лимита будет фикцией. Никто же не дает нашим игрокам в НХЛ паспорта Канады и США, а мы ищем такие возможности. Считаю, что лига должна высказать свою позицию на этот счет. Должна быть какая-то реакция. Новый лимит приняли для того, чтобы больше российских хоккеистов играло. А сейчас получается так, что все примут российское гражданство, и все останется на своих местах. Поэтому здесь нужно садиться за стол переговоров и как-то договариваться», — сказал Коньков «РБ Спорт».