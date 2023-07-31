Сергей Коньков: «КХЛ должна высказать свою позицию по натурализации, иначе принятие нового лимита будет фикцией»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об идее натурализации иностранных игроков в КХЛ.
«Это прямой уход от регламента. Раз есть такая возможность, клубы ей пользуются. Все это прекрасно понимают. Зачем говорить, что потом эти люди будут заиграны за сборную России? Каждый справляется с этой ситуацией так, как может. Если не запрещено, значит разрешено. В этом плане никаких проблем нет. Эти ребята могут усилить команды, их руководство на это рассчитывает. Но для лиги это вопрос, который нужно поднимать.
Если лига приняла решение о сокращении лимита на иностранцев, нужно его придерживаться. Оно же делается не формально, а с прямой целью. Нужно убирать эти лазейки, иначе принятие нового лимита будет фикцией. Никто же не дает нашим игрокам в НХЛ паспорта Канады и США, а мы ищем такие возможности. Считаю, что лига должна высказать свою позицию на этот счет. Должна быть какая-то реакция. Новый лимит приняли для того, чтобы больше российских хоккеистов играло. А сейчас получается так, что все примут российское гражданство, и все останется на своих местах. Поэтому здесь нужно садиться за стол переговоров и как-то договариваться», — сказал Коньков «РБ Спорт».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -